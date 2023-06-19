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14:30, 19 июня 2023Ценности

Россиянка осталась с ожогом глаз после наращивания ресниц

Жительница Москвы нарастила ресницы и осталась с химическим ожогом глаз первой степени

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Жительница Москвы осталась с ожогом глаз после процедуры по наращиванию ресниц. Об этом сообщают «Известия».

По словам собеседника издания, имя которого не раскрывается, россиянка посетила салон красоты, находящийся в Химках на улице 9 Мая. При этом, как сообщает источник, после визита к мастеру по наращиванию ресниц женщина обратилась за медицинской помощью.

Известно, что после обращения к врачам россиянке диагностировали химический ожог конъюктивы (слизистой оболочки, которая выстилает глазное веко с внутренней стороны и переходит на глазное яблоко — прим. «Ленты.ру») обоих глаз первой степени. Пациентке назначили лечение органа зрения.

Ранее в июне россиянка впала в кому после пластической операции на нос. Сообщалось, что девушка обратилась за помощью в усовершенствовании внешности в медучреждение, расположенное в поселке Жуковка на Рублевском шоссе в Москве. После операции ночью ей стало плохо, и ее госпитализировали в реанимационное отделение.

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    Екатерина Ештокина
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