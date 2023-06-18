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11:27, 18 июня 2023Ценности

Россиянка впала в кому после пластической операции на нос

Instagram-модель впала в кому после пластической операции в частной клинике под Москвой

Фото: Gerain0812 / Shutterstock / Fotodom

25-летняя модель Влада Антропова впала в кому и находится в реанимации после пластической операции на носу в частной клинике под Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка обратилась за помощью в усовершенствовании внешности в медучреждение, расположенное в поселке Жуковка на Рублевском шоссе. После операции ночью ей стало плохо, и ее госпитализировали. В больнице модель подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она находится без сознания.

Влада приехала в Москву из Брянска и поступила в лингвистический университет. Затем стала моделью в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

31 мая бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала о тяжелой перенесенной пластической операции. После резкого похудения у нее начался птоз ягодиц (провисание тканей ягодиц — прим. «Ленты.ру»). В течение шести лет в данной зоне у нее стояли импланты, которым потребовалась замена.

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    Любовь Ширижик
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