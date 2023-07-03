Посол России в Берлине рассказал о режиме работы после закрытия генконсульств

Посол России в ФРГ Нечаев: функционал закрытых генконсульств перейдет к посольству

Функционал закрытых немецкими властями российских генконсульств перейдет к посольству и генконсульству в Бонне, сейчас их работа постепенно сворачивается, а организация консульских округов будет переработана. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

«В настоящее время перед нами стоят серьезные вызовы, прежде всего организационно-технического плана. Прилагаются усилия, направленные на купирование негативных последствий решения германской стороны, сохранение возможностей консульского обслуживания российских граждан, в том числе путем оборудования новых консульских помещений, окон приема, организации выездных консульских сессий, оптимизации деятельности визовых и сервисных центров», — говорится в обращении посла.

Дипломат сказал, что закрытие генконсульств в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне значительно ударит по российско-немецким отношениям, что «вызывает глубокое сожаление» у российской стороны.

Ранее стало известно о решении Москвы выслать сотни сотрудников учреждений ФРГ из России. Их численность сократится до 350 человек. Отмечается, что решение было принято Москвой еще в апреле и должно быть исполнено к июню. В свою очередь 28 мая Берлин заявил, что примет меры для соблюдения паритета с Россией по числу диппредставителей.

В начале мая сообщалось, что часть сотрудников немецких диппредставительств вернулись из России в Берлин. До этого, в середине марта, ФРГ покинули часть сотрудников российских дипмиссий.

