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16:13, 28 мая 2023Мир

Посольство ФРГ заявило об ответных мерах на ограничения

Посольство ФРГ в России: Берлин примет меры для паритета по числу диппредставителей

Фото: Fran Santiago / Getty Images

Берлин примет меры для соблюдения паритета с Россией по числу диппредставителей в ответ на ранее введенные Москвой ограничения. Об этом заявила пресс-служба посольства ФРГ в России, текст сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство постарается «сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России при помощи оставшегося персонала», и будет нацелено на обеспечение работы организаций, подпавших под сокращение численности сотрудников.

27 мая стало известно, что Москва приняла решение сократить предел численности сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек. Российская сторона мотивировала решение тем, что правительство Германии направило в два раза больше служащих, чем Россия в ФРГ.

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    Виктория Кондратьева
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