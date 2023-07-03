Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 3 июля 2023Мир

В Британии оценили возможные последствия разрыва отношений с Россией

Постпред Британии при ООН заявила, что разрыв дипотношений с Россией вызовет сожаление
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Разрыв дипотношений Великобритании с Россией, который предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление. Такое мнение выразила британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд. Ее слова приводит ТАСС.

Вудворд отметила, что после окончания специальной военной операции на Украине будет «очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения». «Было бы жаль снижать уровень дипотношений», — заявила политик.

Ранее Дмитрий Медведев завил, что противостояние Запада и остальных стран мира может длиться десятилетия. Он назвал третью мировую войну одним из способов разрешения нынешнего противостояния.

Президент России Владимир Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. По его мнению, в настоящее время формируется будущее мировое устройство — в нем необходимо выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о показавшем критическую уязвимость Украины российском ударе

    Пробка у Крымского моста сократилась

    Мать четверых детей сбросила 38 килограммов и поделилась секретами похудения

    Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год

    Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира

    Россиянка едва не погибла от удушья из-за простуды

    Власти Ростова оценили ущерб после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

    Зеленский выгнал посла Грузии на Украине из-за Саакашвили

    В Кремле Telegram сочли условно российским

    В Британии оценили возможные последствия разрыва отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости