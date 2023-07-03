В Британии оценили возможные последствия разрыва отношений с Россией

Постпред Британии при ООН заявила, что разрыв дипотношений с Россией вызовет сожаление

Разрыв дипотношений Великобритании с Россией, который предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление. Такое мнение выразила британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд. Ее слова приводит ТАСС.

Вудворд отметила, что после окончания специальной военной операции на Украине будет «очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения». «Было бы жаль снижать уровень дипотношений», — заявила политик.

Ранее Дмитрий Медведев завил, что противостояние Запада и остальных стран мира может длиться десятилетия. Он назвал третью мировую войну одним из способов разрешения нынешнего противостояния.

Президент России Владимир Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. По его мнению, в настоящее время формируется будущее мировое устройство — в нем необходимо выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины.