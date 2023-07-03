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08:01, 3 июля 2023Россия

Медведев предрек противостояние с Западом на десятилетия

Медведев предупредил, что противостояние с Западом может длиться десятилетиями
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Противостояние Запада и остальных стран мира может длиться десятилетия. Об этом предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».

«Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой», — предрек политик.

Он назвал третью мировую войну одним из способов разрешения нынешнего противостояния, подчеркнув, что в ее результате никто не окажется победителем. Медведев указал на возможность применения ядерного оружия в этом конфликте и перечислил возможные последствия, среди которых наступление ядерной зимы, эпидемии и голод.

Ранее президент России Владимир Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. По его мнению, в настоящее время формируется будущее мировое устройство — в нем необходимо выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины.

Анастасия Шейкина
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