Рублев одержал победу в стартовом матче на Уимблдоне

Андрей Рублев одержал победу над Максом Перселлом в стартовом матче на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в стартовом матче на Уимблдоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин сыграл в первом круге с австралийцем Максом Перселлом. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты.

Во втором круге Рублев встретится с победителем противостояния между россиянином Асланом Карацевым и французом Люка Ван Ашем. На данный момент счет по сетам в матче 2:1 в пользу Ван Аша. Игру остановили из-за дождя.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В тройку лидеров входят испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.