Силовые структуры
В Москве на Центральной таможне нашли коробку с минами
В Москве из здания Центральной почтовой таможни эвакуировали людей из-за коробки с минами
На Центральной почтовой таможне в Москве обнаружили коробку с противотанковыми минами. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, мины при досмотре посылок обнаружил сотрудник таможни. Всех находившихся в здании людей эвакуировали. На место выехали сотрудники экстренных служб. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
2 мая сотрудники московского логистического центра во Внуково обнаружили при сортировке почтовую посылку с оружием. В одном из мешков находились четыре автомата Калашникова.