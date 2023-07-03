В Москве на Центральной таможне нашли коробку с минами

В Москве из здания Центральной почтовой таможни эвакуировали людей из-за коробки с минами

На Центральной почтовой таможне в Москве обнаружили коробку с противотанковыми минами. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, мины при досмотре посылок обнаружил сотрудник таможни. Всех находившихся в здании людей эвакуировали. На место выехали сотрудники экстренных служб. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

2 мая сотрудники московского логистического центра во Внуково обнаружили при сортировке почтовую посылку с оружием. В одном из мешков находились четыре автомата Калашникова.