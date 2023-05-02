Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:47, 2 мая 2023Силовые структуры

В Москве начали поиски отправителя почтовой посылки с автоматами Калашникова

Во Внуково сотрудники почты перехватили посылку с 4 автоматами Калашникова, идет проверка

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники московского логистического центра во Внуково обнаружили почтовую посылку с оружием, полиция начала поиск отправителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При сортировке сотрудники обратили внимание на мешок, из которого торчали четыре ствола. Вскрыв отправление, внутри они нашли автоматы Калашникова. На место была вызвана полиция.

Оружие передано на экспертизу. В случае подтверждения боевых качеств автоматов будет возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.

2 мая сообщалось, что в Белгороде задержали двоих молодых мужчин с муляжами оружия. Они пытались проникнуть на крышу многоэтажки на улице Макаренко. Мужчины взломали дверь на техническом этаже. Причины, по которым они на это пошли, неизвестны. По предварительным данным с ними был третий мужчина, но ему удалось скрыться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России ответили на желание Польши получить репарации
Власти российского города-миллионника обратились к жителям из-за беспилотников
В Белоруссии спрогнозировали обострение обстановки на границах
53-летняя Дженнифер Лопес появилась на Met Gala в обнажающем тело наряде
В Москве начали поиски отправителя почтовой посылки с автоматами Калашникова
Bloomberg узнал о возобновлении закупки валюты Россией
Россиянка нашла на дачном участке мертвого мужчину
Tesla неожиданно подняла цены на бюджетные электрокары
В одной европейской стране зафиксировали рекордную жару
В одноклеточной водоросли нашли рекордные семь геномов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.