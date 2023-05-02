В Москве начали поиски отправителя почтовой посылки с автоматами Калашникова
Сотрудники московского логистического центра во Внуково обнаружили почтовую посылку с оружием, полиция начала поиск отправителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
При сортировке сотрудники обратили внимание на мешок, из которого торчали четыре ствола. Вскрыв отправление, внутри они нашли автоматы Калашникова. На место была вызвана полиция.
Оружие передано на экспертизу. В случае подтверждения боевых качеств автоматов будет возбуждено уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия.
2 мая сообщалось, что в Белгороде задержали двоих молодых мужчин с муляжами оружия. Они пытались проникнуть на крышу многоэтажки на улице Макаренко. Мужчины взломали дверь на техническом этаже. Причины, по которым они на это пошли, неизвестны. По предварительным данным с ними был третий мужчина, но ему удалось скрыться.