Минобороны передали партию истребителей Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод передал Минобороны партию двухместных истребителей Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России партию двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова.

По его словам, выполнение гособоронзаказа на иркутском заводе идет в соответствии с графиками. Все самолеты, которые планируют поставить до конца 2023 года, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.

В «Ростехе» отметили, что Су-30СМ2 является развитием самолетов, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил России и авиации Военно-морского флота России. Истребители получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны модернизации увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. «В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров», — говорится в сообщении.

В июне вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что Воздушно-космическим силам России передали новую партию многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С.