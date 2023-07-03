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10:29, 3 июля 2023Среда обитания

Бывшую усадьбу Тинькова выставили на продажу

«Ведомости»: в Астраханской области продают бывший усадебный комплекс Олега Тинькова

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В Лиманском районе Астраханской области на продажу выставили усадебный комплекс «Волга дача». Одно время объект принадлежал российскому бизнесмену, основателю Тинькофф Банка Олегу Тинькову. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании NF Group.

Бывший усадебный комплекс Тинькова занимает 1,7 тысячи квадратных метров и расположен на трех гектарах земли. Он считается частью туристического проекта La datcha, в рамках которого частные виллы в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани сдаются в аренду для отдыха.

От продажи усадьбы планируют выручить около 850–900 миллионов рублей. По словам консультантов, работавших с этой усадьбой, на данный момент ее контролируют структуры, связанные с группой «Интеррос» Владимира Потанина.

В ноябре 2022 года злоумышленники пробрались на виллу Олега Тинькова в тосканском городе Форте-деи-Марми и вынесли из нее ценные вещи на крупную сумму денег. Тогда о краже сообщил сторож, заметивший утром следы взлома и беспорядок в доме.

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    Нина Ташевская
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