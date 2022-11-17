Итальянскую виллу Олега Тинькова обокрали

Adnkronos: неизвестные обокрали виллу российского предпринимателя Олега Тинькова в Тоскане

Злоумышленники пробрались в виллу российского предпринимателя Олега Тинькова в тосканском городе Форте-деи-Марми и вынесли из нее ценные вещи на крупную сумму денег. Об этом сообщает агентство Adnkronos.

Добычей преступников стали драгоценности, сумки и часы на сотни тысяч евро. О краже сообщил сторож, заметивший утром следы взлома и беспорядок в доме. Сам Тиньков, как отмечается, в настоящее время находится с семьей в Мексике.

По информации агентства, на этой неделе был ограблен еще один принадлежащий дом в Форте-деи-Марми, принадлежащий другому российскому бизнесмену, имя которого не называется. Отмечается, что в настоящее время его арендуют украинские финансисты. На момент взлома они находились дома.

Ранее сообщалось, что после продажи акций TCS Group состояние Олега Тинькова составило 860 миллионов долларов. Такую оценку дал Forbes.

В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. В начале мая Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды «Тинькофф» и La Datcha.