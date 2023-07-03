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11:07, 3 июля 2023Путешествия

Туристы массово отказались лететь во Францию

France 24: иностранные туристы массово отменяют бронирования в Париже из-за беспорядков

Фото: Juan Medina / Reuters

Иностранные туристы массово отказались лететь во Францию из-за беспорядков. Об этом сообщает издание France 24 со ссылкой на агентство AFP.

По словам главы Парижского бюро по туризму Жана-Франсуа Риаля (Jean-François Rial), в связи с волной насилия в Париже наблюдается массовая отмена бронирований. «На начало июля, я думаю, у нас будет 20-25 процентов отмен в Париже среди международных клиентов, и я не удивлюсь, если эти цифры будут такими же по всей Франции», — признался он.

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Риаль добавил, что около 15 процентов американских туристов уже передумали лететь во Францию, и это наносит существенный удар по туристической отрасли страны. По словам чиновника, с начала года количество путешественников из США в Париж выросло на 25 процентов, что компенсировало отсутствие туристов из России и Китая.

«Подобные инциденты отпугивают американцев и японцев. Исторически это две группы туристов, наиболее чувствительных к вопросам безопасности», — пояснил Риаль.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летним подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям их сотрудников. Стрелявшему предъявили обвинения.

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    Марина Черняк
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