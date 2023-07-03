Россиянкам перечислили способы выглядеть элегантно без обуви на каблуках

Дизайнер Марина Мешкова: выглядеть элегантно без каблуков можно в юбке на высокой посадке

Дизайнер Марина Мешкова перечислили россиянкам способы выглядеть элегантно без обуви на каблуках. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля.

По словам специалистки, составить женственный наряд можно с помощью подчеркнутой талии. Она посоветовала носить джинсы, юбки и брюки на высокой посадке, а также выбирать удлиненные рубашки, футболки и блузы, которые стоит заправлять и сочетать с ремнем, чтобы подчеркнуть фигуру.

Мешкова уточнила, что тонкие ткани, такие как тонкая вискоза, шифон или шелк, смотрятся более воздушно и нежно. Кроме того, как утверждает эксперт, с обувью без каблука лучше всего смотрятся мини-юбки и короткие платья. Вдобавок создатель одежды рекомендовала дополнять образ актуальными аксессуарами, чтобы сделать его более гармоничным. «Подойдут очки, платок, украшения, сумки, ремни, шляпы. Но все хорошо в меру — не перегружайте», — уточнила она.

Также собеседница издания отметила, что изящность наряду добавит разумное количество пикантных деталей, таких как декольте, расстегнутые пуговицы рубашки, высокий разрез на юбке, оголенное плечо, кружево или красная помада. «А еще чем проще фасон брюк или джинсов, тем лучше они смотрятся с обувью без каблуков. К однотонным прямым моделям без потертостей и декора легче подобрать верх и аксессуары», — добавила Машкова.

В заключение дизайнер отметила важность цвета предметов гардероба. «Выглядеть элегантно и дорого помогают пастельные, нюдовые, бежевые и кремовые оттенки. Девушка в светлом всегда воспринимается легкой и женственной», — пояснила дизайнер.

В июне стилист Владислав Лисовец назвал замену выходящим из моды кроссовкам. Эксперт отметил, что летом 2023 года стоит отказаться от популярной спортивной обуви и вернуться к женственности и утонченности. Помимо этого, по словам специалиста, удачным выбором станут туфли на каблуке-рюмочке, поскольку они удобнее классических туфель на каблуках, но при этом смотрятся так же элегантно.