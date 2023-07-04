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11:35, 4 июля 2023Наука и техника

В «Ак Барсе» назвали число строящихся кораблей

«Ак Барс»: компания ведет строительство 34 кораблей и судов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В компании «Ак Барс» ведется строительство 34 боевых кораблей и судов. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов.

«У нас сейчас в строительстве находятся 34 заказа, из них 9 головных», — назвал число строящихся кораблей и судов руководитель.

Глава компании добавил, что 70 процентов кораблей строятся для Военно-морского флота (ВМФ) России, тогда как остальные — в интересах гражданских заказчиков. «Мы хотели бы вести серийное строительство, строить длинные серии, хотя бы от четырех кораблей и выше», — уточнил Мистахов.

Ранее руководитель сообщил, что судостроительная корпорация «Ак Барс» ведет строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», которые являются носителями крылатых ракет семейства «Калибр-НК», в плановом порядке.

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    Иван Потапов
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