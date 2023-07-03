В «Ак Барсе» рассказали о строительстве серии кораблей с «Калибрами»

Глава «Ак Барс» Мистахов заявил о строительстве новых кораблей с «Калибрами» по плану

Судостроительная корпорация «Ак Барс» ведет строительство серии малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт», которые являются носителями крылатых ракет семейства «Калибр-НК», в плановом порядке. Об этом глава корпорации Ренат Мистахов сообщил ТАСС.

«Строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 идет в плановом порядке», — сказал он, подводя итоги участия «Ак Барс» в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

Отмечается, что сейчас на мощностях «Ак Барса» построен один МРК проекта 22800, еще четыре корабля находятся на разных стадиях строительства на предприятиях корпорации.

Ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны проекта 22800 оснащены универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14 на восемь ячеек, который позволяет производить пуск ракет «Калибр-НК» и «Оникс».

В конце июня стало известно, что на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла церемония спуска на воду МРК «Туча» проекта 22800. Корабль войдет в состав Черноморского флота в течение 2023 года.

В ноябре 2022 года в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ) сообщили, что первый в серии МРК «Ржев» проекта 22800, который строят на АСЗ для Тихоокеанского флота, спустят на воду в 2023 году.