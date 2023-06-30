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14:04, 30 июня 2023Наука и техника

На Зеленодольском заводе спустили на воду «Тучу» с «Калибрами»

На Зеленодольском заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800

Фото: Рустам Сабитов / «Новости Зеленодольска»

Церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22800, который является носителем ракет семейства «Калибр-НК», прошла в пятницу на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Об этом сообщает ТАСС.

«Корабль оснащен комплексом высокоточного оружия, который подтвердил свою высочайшую эффективность в ходе проведения различных операций, сейчас специальной военной операции. Кроме этого, у него мощный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь", государственные испытания которого буквально на позапрошлой неделе успешно были завершены на Черноморском флоте», — сказал начальник управления кораблестроения Главного командования Военно-морского флота России Ильяс Шигапов.

Он уточнил, что корабль поступит на Черноморский флот (ЧФ) в течение 2023 года.

В пресс-службе завода сообщили, что МРК проекта 22800 являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями ближней морской зоны ВМФ России. Корабли с водоизмещением около 870 тонн могут работать самостоятельно или в составе корабельных групп.

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В мае командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов рассказал, что до конца 2023 года на вооружение флота поступят три МРК проекта 22800 «Каракурт» и патрульный корабль.

В ноябре 2022 года в пресс-службе Амурского судостроительного завода сообщили, что первый в серии МРК «Ржев» проекта 22800, который строят для Тихоокеанского флота, спустят на воду в 2023 году.

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    Даниил Иринин
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