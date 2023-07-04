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13:27, 4 июля 2023Экономика

Россия решила помочь Казахстану с поставками бензина

Глава Минэнерго Казахстана: российская «Газпром нефть» начала поставлять в РК бензин АИ-95

Фото: Alikhan Sariyev / Globallookpress.com

Российская компания «Газпром нефть» начала поставлять в Казахстан бензин марки АИ-95. Москва решила помочь Астане на фоне рисков образования дефицита топлива из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщил глава Минэнерго Республики Казахстан (РК) Алмасадам Саткалиев, передает РИА Новости.

Министр отметил, что бензина в стране осталось на 15 суток. В месяц республика должна закупать до 40 тысяч тонн бензина. Сейчас покрыть потребности рынка могут только поставки из России, подчеркнул Саткалиев.

Производство топлива снизилось из-за работ по замене установок на атырауском и шымкентском предприятиях. Кроме того, накануне из-за аварийной ситуации на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), который снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой, был остановлен Атырауский НПЗ.

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В конце июня вице-премьер России Александр Новак призвал нефтяные компании отдавать предпочтение продаже бензина на внутреннем рынке, даже если экспорт окажется привлекательнее. Это необходимо для стабилизации ситуации на российском рынке и недопущения образования дефицита топлива в стране.

Речь о приоритизации ведется на фоне резкого скачка биржевых цен на бензин с апреля текущего года. К росту котировок привело увеличение экспорта топлива при снижении производства. В настоящее время поставки бензина на внутренний рынок в России существенно отстают от планов и показателей прошлого года. В июне общий объем поставок составил 2,8 миллиона тонн, что на 6,5 процента меньше, чем в 2022 году.

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    Мария Грушко
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