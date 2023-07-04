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20:42, 4 июля 2023Наука и техника

В США рассказали о значительном отставании Европы от SpaceX

ArsTechnica: по космическим пускам Европа значительно отстает от SpaceX

Фото: NASA / Globallookpress.com

В области космических пусков Европа значительно отстает от компании SpaceX. Об этом рассказывает обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

По его оценке, Европа после последнего в своей истории запуска тяжелой ракеты Ariane 5 столкнется с рядом сложных вопросов. Автор допускает, что ее замена, носитель Ariane 6, в свой первый полет отправится не ранее лета 2024 года. До этого времени, отмечает Бергер, Европа не будет располагать собственными тяжелыми ракетами космического назначения.

«Из-за продолжающихся задержек Европейское космическое агентство вынуждено перенести некоторые из своих наиболее важных миссий на ракету SpaceX», — пишет обозреватель.

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В июне генеральный директор Национального центра космических исследований Франции Филипп Батист допустил, что с перспективной европейской ракетой Ariane 6 могут быть серьезные проблемы.

В том же месяце издание SpaceNews сообщило, что последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 отложен из-за технической проблемы.

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    Иван Потапов
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