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15:36, 4 июля 2023Наука и техника

Последний пуск Ariane 5 вновь отложили

Arianespace: последний пуск ракеты Ariane 5 отложили на сутки

Фото: NASA / Bill Ingalls / Reuters

Последний пуск ракеты Ariane 5 вновь отложили. Об этом сообщает компания Arianespace.

Пуск носителя перенесен на сутки. «Из-за неблагоприятных ветров на большой высоте над Гвианским космическим центром Arianespace приняла решение не инициировать финальную фазу операций по подготовке запуска», — пишет оператор.

Ранее последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 был отложен из-за технической проблемы. Согласно Arianespace, это произошло из-за обнаружения потенциальной проблемы с пиротехническими системами носителя.

Тогда же генеральный директор компании — оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль в эфире радиостанции France Inter заявил, что эксплуатацию европейской ракеты-носителя Ariane 5 завершат после пуска, который был намечен на 16 июня.

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    Иван Потапов
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