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10:09, 4 июля 2023Россия

Дроны «Баба-яга» атаковали граничащий с Украиной российский регион

Mash: дроны ВСУ «Баба-яга» с большой грузоподъемностью атаковали Брянскую область

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» атаковали Брянскую область. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, с беспилотников на приграничный пост в Суземском районе российского региона были сброшены три мины.

«Баба-яга» — тяжелые беспилотники с большой грузоподъемностью. У них есть несколько радиоканалов, которые защищены от помех по навигации по разным частотам. Дроны могут лететь по сложным маршрутам и выполнять заранее запланированные действия без операторов — то есть они способны функционировать без связи.

Днем ранее, 3 июня, из-за украинского обстрела Трубчевского района загорелись два жилых дома. Как сообщал губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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