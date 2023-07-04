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19:53, 4 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии предложили убежище монахам Киево-Печерской лавры

Белорусская православная церковь предложила убежище монахам Киево-Печерской лавры

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) предложил выселенным из Киево-Печерской лавры монахам убежище в монастырях Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале БПЦ.

«Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа», — говорится в заявлении Синода.

В БПЦ также призвали украинские власти не допустить вывоза святынь и реликвий, которые столетиями пребывали в стенах Киево-Печерской лавры. «Также велика опасность, что святыни могут оказаться поврежденными или вовсе утраченными в результате транспортировки», — отмечает Синод.

Ранее сообщалось, что украинские власти дали монахам Украинской православной церкви (УПЦ) три дня на то, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру.

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    Алевтина Запольская
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