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10:51, 4 июля 2023Россия

В России отреагировали на попытку атаки беспилотников на Новую Москву

Депутат Чепа: Украина пыталась компенсировать неудачи атакой беспилотников на Новую Москву
СюжетМинобороны:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украине необходимо продемонстрировать хотя бы какие-то результаты на фоне провалов в контрнаступлении, именно по этой причине регулярно осуществляются попытки нанесения ударов беспилотниками, в том числе, и по Москве. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Первая задача утренней атаки беспилотников — запугивание. Вторая — это уже результат беспомощности и безрезультативности контратак, которые необходимо чем-то компенсировать. Украине необходимо компенсировать эти провалы, поэтому в последнее время и говорят так часто о возможных террористических атаках со стороны СБУ», — объяснил Чепа.

Он также выразил мнение, что Украину не остановят ни риски международных скандалов, ни возможные жертвы, в том числе, среди собственного населения.

«Они осуществляют попытки ударов по Запорожской АЭС, понимая при этом, что возможные последствия отразятся, в том числе, на жизнях простых граждан из стран Европы. То, что от их действий страдают простые люди, даже собственные граждане, никого не волнует», — уверен депутат.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия пресекла попытку вооруженных сил Украины осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Четыре беспилотника уничтожили с помощью средств ПВО, один — с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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    Варвара Кошечкина
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