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16:09, 4 июля 2023Среда обитания

Определен самый важный этап при строительстве дома

«Известия»: выбор участка является одним из самых важных этапов при строительстве дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Одним из самых важных этапов при строительстве загородного дома является выбор участка для него. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил соучредитель агентства элитной недвижимости WELLSIDE Александр Седов.

По словам эксперта, есть несколько общих аспектов, которыми нужно руководствоваться при выборе площадки. В первую очередь следует обратить внимание на расположение участка. Важно проанализировать, насколько далеко от него находятся объекты инфраструктуры.

«Осмотрите участок и изучите его рельеф. Учтите, что строительство на склоне может потребовать дополнительных инженерных работ. Также важно провести исследования грунта, чтобы убедиться, что он подходит для строительства и обеспечит прочность фундамента», — определил Седов. Также специалист рекомендовал не спешить с покупкой, а провести дополнительные консультации и необходимые проверки.

Ранее генеральный директор компании «Иннова» Вадим Усталов заявил, что у добросовестных строителей загородной недвижимости большой опыт работы, а учредительные документы находятся в свободном доступе.

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    Нина Ташевская
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