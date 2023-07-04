Определен самый важный этап при строительстве дома

«Известия»: выбор участка является одним из самых важных этапов при строительстве дома

Одним из самых важных этапов при строительстве загородного дома является выбор участка для него. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил соучредитель агентства элитной недвижимости WELLSIDE Александр Седов.

По словам эксперта, есть несколько общих аспектов, которыми нужно руководствоваться при выборе площадки. В первую очередь следует обратить внимание на расположение участка. Важно проанализировать, насколько далеко от него находятся объекты инфраструктуры.

«Осмотрите участок и изучите его рельеф. Учтите, что строительство на склоне может потребовать дополнительных инженерных работ. Также важно провести исследования грунта, чтобы убедиться, что он подходит для строительства и обеспечит прочность фундамента», — определил Седов. Также специалист рекомендовал не спешить с покупкой, а провести дополнительные консультации и необходимые проверки.

Ранее генеральный директор компании «Иннова» Вадим Усталов заявил, что у добросовестных строителей загородной недвижимости большой опыт работы, а учредительные документы находятся в свободном доступе.