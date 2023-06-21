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08:52, 21 июня 2023Среда обитания

Россиянам назвали признак добросовестных строителей

Добросовестные строители домов имеют большой опыт работы и могут предоставить документы

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

У добросовестных строителей загородной недвижимости будет большой опыт работы, а учредительные документы находятся в свободном доступе. Признаки хороших подрядчиков россиянам назвал генеральный директор компании «Иннова» Вадим Усталов. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт посоветовал выбирать компании, которые ведут свою деятельность на протяжении нескольких лет и могут по запросу клиентов предоставить документы о себе. В таком случае стоит обратить внимание на данные после смены юридического лица. «Если при смене юридического лица бренд был полностью изменен, то это повод задуматься о причинах, почему застройщик резко изменил все свои данные, и поискать отзывы о его прошлой деятельности», — заявил Усталов.

При выборе строителей также стоит проверить, были ли у компании судебные разбирательства и узнать, дают они гарантию на выполненные работы. В офисе подрядчика можно попросить оригиналы документов и портфолио готовых объектов.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» выяснили, что с начала 2023 года среди районов Подмосковья загородные дома и дачи сильнее всего подешевели в Одинцовском городском округе — в среднем на 33,2 процента, до 46,1 миллиона рублей за объект.

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    Нина Ташевская
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