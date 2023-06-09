Названы районы Подмосковья с резко подешевевшими домами и дачами

«Инком-Недвижимость»: дачи и дома резко подешевели в Одинцовском городском округе

С начала 2023 года загородные дома и дачи сильнее всего подешевели в Одинцовском городском округе — в среднем на 33,2 процента, до 46,1 миллиона рублей за объект. Районы Подмосковья с резким снижением цен на такую недвижимость назвали аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место с заметным падением цен на дома и дачи занимает городской округ Химки — там показатель опустился на 28 процентов, до 16,86 миллиона рублей. На третьей строчке оказался городской округ Истра — там средняя стоимость загородных объектов снизилась на 27,5 процента, до 19,14 миллиона рублей.

В пятерку лидеров также вошли Домодедово (минус 26,2 процента, до 5,2 миллиона рублей) и Лотошино (минус 23,1 процента, до 1,1 миллиона рублей).

«Снижение средней стоимости объектов — не рыночная тенденция, оно чисто механическое. С начала 2023 года были проданы более качественные, ликвидные и дорогие объекты, в предложении осталось то, что подешевле. Удельный вес дорогостоящих объектов в общем объеме уменьшился, и средний ценовой показатель тоже опустился», — объяснил руководитель аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела аренда квартир — цены на съемное жилье опустились на 10-15 процентов. Наиболее заметную динамику специалисты отметили в Санкт-Петербурге, Москве, Красноярке и Самаре.