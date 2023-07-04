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14:04, 4 июля 2023Мир

Песков прокомментировал возможный обмен заключенными с США

Песков: возможный обмен Дунаева на Гершковича должен осуществляться «в тишине»

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по обмену заключенными должны вестись «в полной тишине». Об этом пишет ТАСС.

Журналисты спросили у Пескова о возможном обмене российского хакера Владимира Дунаева на обвиненного в шпионаже репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представитель Кремля ответил, что определенные контакты между Россией и США по обмену заключенными сохраняются. Он отметил, что консульские контакты должно обеспечиваться как Россий, так и США.

Ранее посла США в России Линн Трейси пустили к Гершковичу, которого задержали 30 марта в Екатеринбурге. В его отношении возбуждено дело по статье о шпионаже.

В октябре 2021 года Южная Корея экстрадировала в США Дунаева, обвиняемого в кибератаках с помощью трояна Trickbot. Позже Минюст США сообщил, что россиянин предстал перед федеральным судом в Огайо, где ему были предъявлены обвинения в его предполагаемой роли в транснациональной киберпреступной деятельности.

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    Александр Слабиев
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