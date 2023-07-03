Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 3 июля 2023Мир

Посла США в России пустили к обвиненному в шпионаже Гершковичу

WSJ: послу США в России предоставили доступ к обвиненному в шпионаже журналисту Гершковичу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Послу США в России Линн Трейси был предоставлен консульский доступ к обвиненному в шпионаже репортеру The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом пишет издание WSJ.

Это второй раз с момента задержания репортера в марте, когда американским дипломатам предоставляют доступ к нему. Визит Трейси к Гершковичу в московскую тюрьму «Лефортово» состоялся чуть больше недели спустя после того, как суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о продлении срока содержания журналиста под стражей до 30 августа.

Трейси впервые посетила Гершковича в апреле. Изначально срок его ареста должен был истечь 29 мая.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в его отношении возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Наумова
    Обсудить
    Последние новости

    Германия объявила о новых поставках западных танков для Киева

    Подсчитан ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер»

    Психотерапевт назвала главное различие женских и мужских измен

    Актера российского сериала о группе «КиШ» осудили за пьяную драку с полицейским

    В «Ак Барсе» рассказали о строительстве серии кораблей с «Калибрами»

    Латвия возобновит прием заявлений на визу от россиян

    Врачи предупредили россиян об опасности работы в огороде

    Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в московском районе

    Гоар Аветисян показала раны на теле после пластики

    Китай нанес США новый удар в «войне чипов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости