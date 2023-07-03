Посла США в России пустили к обвиненному в шпионаже Гершковичу

WSJ: послу США в России предоставили доступ к обвиненному в шпионаже журналисту Гершковичу

Послу США в России Линн Трейси был предоставлен консульский доступ к обвиненному в шпионаже репортеру The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу. Об этом пишет издание WSJ.

Это второй раз с момента задержания репортера в марте, когда американским дипломатам предоставляют доступ к нему. Визит Трейси к Гершковичу в московскую тюрьму «Лефортово» состоялся чуть больше недели спустя после того, как суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о продлении срока содержания журналиста под стражей до 30 августа.

Трейси впервые посетила Гершковича в апреле. Изначально срок его ареста должен был истечь 29 мая.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в его отношении возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.