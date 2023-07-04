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23:19, 4 июля 2023Мир

Раскрыто местонахождение сына Байдена до обнаружения белого порошка в Белом доме

NYP: сын Байден Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там белого порошка
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен белый порошок, по предварительным сведениям, оказавшийся кокаином. Об этом сообщает газета New York Post.

Ранее сообщалось, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета, и в результате анализа выяснилось, что это кокаин. Теперь Секретная служба США расследует, как он попал в здание.

По данным издания The Washington Post, странное вещество обнаружили вечером 2 июня.

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    Юлия Мискевич
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