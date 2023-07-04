Путин оценил идею направить часть туристов в Крым через новые территории

Путин поручил оценить идею направить часть турпотока в Крым через новые территории РФ

Президент России Владимир Путин поручил оценить идею направить часть туристического потока в Крым не по мосту, а через новые территории РФ. Об этом пишет агентство ТАСС.

«У меня просьба работать слаженно, вместе со всеми службами: региональными, федеральными, с транспортным ведомством, МЧС, МВД, — заявил глава государства на совещании с членами правительства. — Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, сделать».

При этом российский лидер подчеркнул, что меры безопасности для отправляющихся на отдых туристов должны быть соблюдены в полной мере.

Ранее в июле сообщалось, что гостиницы Крыма не будут применять санкций к туристам, которые задержатся и не успеют вовремя заселиться из-за пробки у моста. Об этом уведомил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

