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17:06, 4 июля 2023Среда обитания

В Госдуме захотели создать приложение для дачников

Депутат Чаплин захотел создать единое мобильное приложение для дачников России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин захотел создать единое мобильное приложение для всех дачников России. Подробностями он поделился с NEWS.ru.

«Целесообразно создать единое мобильное приложение для регистрации садоводов со всей страны, чтобы голосовать за важные для них вопросы, оплачивать коммунальные услуги, оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве, общаться с местными властями и обмениваться опытом», — уточнил Чаплин.

Депутат также отметил, что через приложение пользователи смогут взаимодействовать с Росреестром. Также снизится необходимость в организации общих собраний, так как дачники смогут голосовать по насущным вопросам онлайн.

Ранее из опроса страховой компании «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home стало известно, что больше всего на даче россиянам не нравится то, что их могут укусить комары и другие насекомые. Владельцев участков также беспокоит их жужжание.

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    Нина Ташевская
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