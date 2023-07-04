В Госдуме захотели создать приложение для дачников

Депутат Чаплин захотел создать единое мобильное приложение для дачников России

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин захотел создать единое мобильное приложение для всех дачников России. Подробностями он поделился с NEWS.ru.

«Целесообразно создать единое мобильное приложение для регистрации садоводов со всей страны, чтобы голосовать за важные для них вопросы, оплачивать коммунальные услуги, оперативно получать информацию об изменениях в законодательстве, общаться с местными властями и обмениваться опытом», — уточнил Чаплин.

Депутат также отметил, что через приложение пользователи смогут взаимодействовать с Росреестром. Также снизится необходимость в организации общих собраний, так как дачники смогут голосовать по насущным вопросам онлайн.

Ранее из опроса страховой компании «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home стало известно, что больше всего на даче россиянам не нравится то, что их могут укусить комары и другие насекомые. Владельцев участков также беспокоит их жужжание.