Россияне назвали главные раздражители на даче

«Росгосстрах» и Cozy Home: 30 процентов россиян на даче раздражает жужжание насекомых

Больше всего на даче россиянам не нравится то, что их могут укусить комары и другие насекомые. Владельцев участков также беспокоит их жужжание. Главные раздражители дачники назвали в рамках опроса страховой компании «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи россиян старше 18 лет со всех федеральных округов страны. Из них 30 процентов больше всего раздражаются из-за укусов и жужжания насекомых. При этом 19 процентов недовольны долгой дорогой на дачу. Топ-3 списка раздражителей замкнуло отсутствие комфортных условий — это не нравится восьми процентам.

В списке также оказались отсутствие нормального туалета и душа (22 процента опрошенных), старый ремонт и мебель (17 процентов), отсутствие горячей воды (14 процентов) и отсутствие интернета (10 процентов).

Что касается частоты посещения дачи, то 46 процентов приезжают туда каждые выходные. 26 процентов посещают загородное жиль один-два раза в месяц, 16 процентов — реже чем в раз месяц. При этом 12 процентов опрошенных живут на даче почти постоянно.

Ранее юрист Сергей Коломийцев предупредил, что за слишком большое количество одуванчиков и других сорняков на участке дачников могут оштрафовать. Беспокоиться стоит только тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения.