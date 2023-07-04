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20:18, 4 июля 2023Россия

Медведев раскрыл число подписывающих контракт с ВС России в день

Медведев: темпы набора контрактников в ВС России увеличились до 1400 человек в день

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

В июне 2023 года темпы набора контрактников в Вооруженные силы (ВС) России увеличились до 1400 человек в день. Такое число во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил контрактниками раскрыл зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, сообщается в его Telegram-канале.

По его словам, за последнюю неделю контракт с ВС России подписали почти десять тысяч человек. Политик также добавил, что в регионах в работах по набору желающих служить по контракту участвуют полпреды.

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Ранее Медведев заявил, что в ряды Вооруженных сил России с 1 января по 4 июля 2023 года принято более 185 тысяч человек. Зампред Совбеза добавил, что контрактники и добровольцы в зоне специальной военной операции демонстрируют высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина, а также готовность защищать страну.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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