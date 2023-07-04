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19:43, 4 июля 2023Из жизни

Взрослая дочь получила почку от матери в подарок к празднику

The Times of India: в Индии мать пожертвовала почку больной дочери

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

28-летняя жительница штата Уттар-Прадеш, Индия, по имени Назиш получила почку от матери-донора, вылечилась от заболевания к исламскому празднику и отметила его в кругу семьи. Об этом сообщает The Times of India.

В январе 2023 года жалующаяся на боль в животе Назиш узнала, что причиной ее плохого самочувствия является почечная недостаточность. Врачи заявили, что пациентке необходима трансплантация почки, и сказали, что операция будет стоить 1,2 миллиона рупий (1,2 миллиона рублей). Однако собрать такую сумму для родителей женщины, Салима и Сабилы, оказалось непосильной задачей.

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Вместо операции Назиш начала проходить процедуры диализа. В одном из медицинских центров, где проводилось лечение, родители женщины узнали о программе, которая предоставляет льготы по медицинскому страхованию семьям, находящимся в тяжелом материальном положении. Родственники больной женщины помогли ей зарегистрироваться в программе и оформить необходимые документы. Когда врачи спросили семью, нашли ли они донора, Сабила заявила, что хочет пожертвовать взрослой дочери свою почку.

20 июня хирурги успешно провели операцию по трансплантации почки. Мать и дочь находились под наблюдением врачей в течение восьми дней, после чего были выписаны из больницы и отправлены домой, чтобы вместе отпраздновать исламский праздник Курбан-байрам.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подарила страдавшему от редкого генетического заболевания сыну более половины собственной печени. Операция по пересадке длилась 12 часов и стала для персонала больницы первой за последние пять лет, в ходе которой пациенту сделали трансплантацию печени от живого донора.

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    Алиса Удовик
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