Подросток случайно спас пожилую пару благодаря своему увлечению

В США подросток увидел на записи с камеры дрона упавшую в воронку машину и спас пассажиров

18-летний Джош Лог из штата Колорадо, США, случайно спас пожилую супружескую пару, упавшую в автомобиле в карстовую воронку, благодаря своему увлечению. Об этом сообщает CBS News.

Подросток регулярно управляет дроном и снимает природу на камеру с высоты птичьего полета. Утром в субботу, 24 июня, он вместе с отцом и соседом запустил летательный аппарат, чтобы запечатлеть паводковые воды, вызванные прошедшими накануне ливнями в городе Брайтон. Он пролетал над каналом, когда заметил образовавшуюся после дождей карстовую воронку, в которой что-то было. Подлетев ближе, Лог увидел на записи с камеры перевернутый автомобиль.

Подросток вместе с отцом и соседом, который является помощником начальника пожарной службы города Денвер, сразу сел в машину и отправился на место происшествия. Приехав, мужчины обнаружили, что автомобиль, упавший в яму, находился в воде на глубине двух метров. Они спустились к машине и нашли в затопленном салоне двух пассажиров: 66-летнего мужчину и его 61-летнюю жену. Для дыхания у них оставалось всего 15 сантиметров незатопленного пространства.

Мужчины тут же вызвали пожарную службу города Брайтон. С помощью машины Лога пожарным удалось поднять и перевернуть автомобиль, чтобы открыть доступ к одной из дверей. Затем спасатели открыли салон и освободили супругов. «За мой 25-летний опыт работы пожарным это была самая серьезная и опасная спасательная операция, которую я видел», — утверждает сосед подростка.

Оба пострадавших были госпитализированы. 66-летний мужчина получил серьезную травму, а его жена отделалась испугом. «Молодой человек с дроном действительно спас жизнь нескольким людям. Ведь автомобиль никак нельзя было заметить, кроме как с воздуха», — говорит сосед Лога.

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