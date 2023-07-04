Туристка ушла в запой на зарубежном курорте и бросила пятилетнюю дочь

На Майорке арестовали ирландку, ушедшую в запой и бросившую пятилетнюю дочь

Ирландскую туристку арестовали на популярном зарубежном курорте Майорка за то, что она ушла в запой и бросила пятилетнюю дочь одну. Подробностями истории поделилось испанское издание 20minutos.es.

Сообщается, что 45-летняя мать приехала в отель города Манакор со своей дочерью 27 июня и в первый же день отпуска начала употреблять в баре гостиницы алкоголь в значительных количествах.

Пока туристка пила пиво с раннего утра и до позднего вечера, за ее ребенком приглядывали другие постояльцы с детьми. Свидетели рассказали полиции, что они кормили девочку, помогали ей наносить солнцезащитный крем и присматривали за ней в бассейне.

По информации издания, из-за сильного опьянения ирландка засыпала в шезлонге и за столом. В конце концов персонал бара отеля отказался подавать ей какие-либо алкогольные напитки, однако туристка продолжила покупать пиво в супермаркете через дорогу от отеля.

Известно, что полицию вызвали другие отдыхающие. Когда стражи порядка поднялись в комнату ирландки, она снова была пьяна и с трудом удерживала равновесие, а из номера исходил сильный запах алкоголя. В результате ее пришлось арестовать, а дочь перевести в местный центр по уходу за детьми, откуда отец девочки забрал ее на следующий день после прилета на Майорку из Ирландии.

Ранее российская туристка устроила пьяный дебош в летевшем из Турции в Россию самолете и попала на видео. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Стамбул — Москва. По словам очевидцев, она кричала, ругалась, прыгала по сиденьям и обливала пассажиров водой.