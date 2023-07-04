В российском городе ребенок умер от удара током

СК: в Екатеринбурге от удара током погиб 15-летний подросток, еще один получил травму

Подросток в Екатеринбурге погиб от удара током. Об этом сообщает Следственное управление СК по Свердловской области.

15-летний юноша получил электротравму и умер, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию. Его несовершеннолетний приятель, также в возрасте 15 лет, был госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

23 июня сообщалось, что 16-летний школьник из Омска решил самостоятельно отремонтировать компьютер и погиб от удара током. Подросток приступил к ремонту, не отключив электронику от сети.

3 мая в Нижегородской области восьмилетний мальчик погиб, взяв в руки лежавший на земле провод под напряжением. Ребенок попытался поднять оборванный провод линии электропередачи. От удара током он скончался на месте.