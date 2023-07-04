В ЦСКА рассказали о проблемах в переговорах по возвращению Фернандеса

В ЦСКА рассказали, что точка в переговорах по возвращению Фернандеса еще не поставлена

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о проблемах в переговорах по возвращению бразильского защитника Марио Фернандеса. Его слова приводит «Чемпионат».

Ранее агент футболиста Жорже Машаду заявил Sport24, что стороны не смогли договориться об условиях контракта. «Так успешные переговоры не строятся. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет», — заявил Брейдо.

При этом в ЦСКА отметили, что точка в переговорах не поставлена. «С учетом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем», — добавил Брейдо.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул бразильский «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.