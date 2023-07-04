Раскрыты опасные последствия увлечения необычными сексуальными практиками

Психолог Самбурский: увлечение необычными практиками в сексе может загнать в депрессию

Увлечение необычными сексуальными практиками может навредить психическому здоровью и даже загнать в депрессию. Эти и другие опасные последствия нетипичных увлечений в сексе раскрыл «Газете.ru» клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, при оценке предпочтений в сексе нет единого критерия нормальности или ненормальности. Если оба партнера добровольно согласны на эксперименты, допустимы любые практики, в том числе свингерство, полиамория и БДСМ.

Подобные сексуальные увлечения часто нужны людям для того, чтобы получить разнообразие в сексуальной жизни, попробовать что-то новое и узнать самого себя Станислав Самбурский клинический психолог

В то же время, как отметил Самбурский, нестандартные практики в сексе могут быть потенциально опасны для психического здоровья. Из-за социального давления они могут вызывать у людей стресс, страх и вину, а осуждение со стороны близких может и вовсе спровоцировать депрессию.

Кроме того, нетипичные предпочтения в сексе могут стать причиной конфликтов, ревности и утраты доверия между партнерами. Психолог предупредил, что, если партнеры вовремя не установили границы дозволенного в интимной жизни, это может привести к абьюзу, насилию и физическим и эмоциональным травмам.

Ранее семейный психолог, сексолог Олеся Полевичок назвала способ определить сексуальную совместимость между партнерами. По ее словам, выяснить, насколько люди подходят друг другу, достаточно просто.