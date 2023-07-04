Звезда «Бригады» Екатерина Гусева чуть не погибла во время съемок фильма

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева вспомнила, как чуть не погибла во время съемок фильма

Российская актриса театра и кино, звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева рассказала о том, как чуть не погибла во время съемок фильма. Об этом сообщает StarHit.

Артистка заявила, что ее дебютом в кино стал проект «Змеиный источник». Режиссер фильма Николай Лебедев принял решение набрать актеров массовки из обычных жителей города Чехова. В день съемок около тысячи людей разных возрастов и статусов пришли на площадку.

Создатель фильма объявил массовке о том, что их задача преследовать серийного маньяка, роль которого исполнял актер Дмитрий Марьянов. «Не знаю, что он (режиссер — прим. «Ленты.ру») там еще говорил, но толпу настроил в нужное для фильма русло», — сказала Гусева.

По задумке режиссера, артисты должны были бежать по улице от разъяренной толпы, а после скрыться в здании школы. Однако, когда исполнители главных ролей добежали до учреждения, массовка догнала их. Люди набросились на актеров.

Удар на себя принял Дима Марьянов, который прикрывал меня своей спиной. Он уперся в стену руками и ногами, я прижалась лицом к его груди. Слышу треск — рукав у Диминой куртки оторвали, визг — вырвали клок его волос, смотрю — на шее следы кровавые проступили от ногтей накинувшихся на него людей Екатерина Гусева актриса

Гусева подчеркнула, что серьезных травм им удалось избежать благодаря артистке Ольге Остроумовой, которая играла в фильме директора школы. Она вышла из здания и прикрикнула на толпу, тем самым успокоив актеров массовки.

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