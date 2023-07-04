Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:49, 4 июля 2023Культура

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева чуть не погибла во время съемок фильма

Звезда «Бригады» Екатерина Гусева вспомнила, как чуть не погибла во время съемок фильма

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино, звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева рассказала о том, как чуть не погибла во время съемок фильма. Об этом сообщает StarHit.

Артистка заявила, что ее дебютом в кино стал проект «Змеиный источник». Режиссер фильма Николай Лебедев принял решение набрать актеров массовки из обычных жителей города Чехова. В день съемок около тысячи людей разных возрастов и статусов пришли на площадку.

Создатель фильма объявил массовке о том, что их задача преследовать серийного маньяка, роль которого исполнял актер Дмитрий Марьянов. «Не знаю, что он (режиссер — прим. «Ленты.ру») там еще говорил, но толпу настроил в нужное для фильма русло», — сказала Гусева.

По задумке режиссера, артисты должны были бежать по улице от разъяренной толпы, а после скрыться в здании школы. Однако, когда исполнители главных ролей добежали до учреждения, массовка догнала их. Люди набросились на актеров.

Удар на себя принял Дима Марьянов, который прикрывал меня своей спиной. Он уперся в стену руками и ногами, я прижалась лицом к его груди. Слышу треск — рукав у Диминой куртки оторвали, визг — вырвали клок его волос, смотрю — на шее следы кровавые проступили от ногтей накинувшихся на него людей

Екатерина Гусеваактриса

Гусева подчеркнула, что серьезных травм им удалось избежать благодаря артистке Ольге Остроумовой, которая играла в фильме директора школы. Она вышла из здания и прикрикнула на толпу, тем самым успокоив актеров массовки.

Ранее сообщалось, что украинского актера Александра Грекова покусали и избили в Дублине после спектакля киевского театра.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦБ объяснили падение курса рубля

    Украинцы потребовали национализировать Roshen

    Стало известно о попытке ВСУ выйти на дорогу к Запорожской АЭС

    ВСУ обстреляли из минометов приграничный российский регион

    В столице Израиля произошел теракт

    В России объяснили решение НАТО продлить полномочия Столтенберга на год

    Названы последствия протестов во Франции

    По Херсонскому мосту откроют движение для объезда Крымского моста

    В Госдуме оценили участие президента в заседании Совета глав государств ШОС

    Россиянкам раскрыли присущие интровертам детали внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости