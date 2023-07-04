Гладков оценил стоимость восстановления Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков оценил восстановление региона в 20 млрд рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил восстановление региона в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

«Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно — 5 миллиардов рублей на восстановление жилья, 10 миллиардов рублей — на восстановление предприятий, более 5 миллиардов рублей на восстановление учреждений социальной сферы», — сказал он.

Гладков выразил надежду, что помощь поступит своевременно. Он сообщил, что полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, а также более 1,2 тысячи домов и квартир требуют ремонта.

Ранее Гладков показал последствия минометного обстрела села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа со стороны Украины. В результате сильно повредило крышу, фасад, забор и хозяйственную постройку. Также повреждены линии электропередач и газоснабжения.