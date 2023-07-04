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10:17, 4 июля 2023Наука и техника

У морского животного обнаружили секрет старения

Cell Reports: изучение гидр выявило фундаментальные основы старения

Фото: Seascapeza / Wikimedia Commons

Международная команда ученых обнаружила секрет старения у морского животного Hydractinia. Исследуя процессы регенерации гидры, удалось выявить фундаментальные основы процесса старения. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Во время исследования специалисты секвенировали РНК Hydractinia symbiolongicarpus для определения последовательностей генов, соответствующих старению у людей. Из трех идентифицированных авторами генов один был активирован в клетках рядом с местом, где животное было повреждено. Когда исследователи удалили этот ген, способность гидр вырабатывать стареющие клетки остановилась, а без них Hydractinia не производили новые стволовые клетки и не могли регенерировать органы.

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Затем ученые изучили стареющие клетки гидры более тщательно, чтобы выяснить, как это животное избегает последствий старения. Оказалось, что они выбрасывали стареющие клетки изо рта. К сожалению, люди не могут так легко избавиться от стареющих клеток, однако открытие иллюстрирует то, как развивался процесс старения в ходе эволюции.

Исследование биологических процессов, связанных с регенерацией и старением, имеет важное значение для понимания здоровья человека и болезней. В конечном итоге эти знания могут продвинуть вперед сферу регенеративной медицины и профилактики возрастных заболеваний.

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    Елена Апазиди
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