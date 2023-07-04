В МИД посоветовали Японии запомнить принадлежность Курильских островов

Представитель МИД Захарова: Японии стоит выучить принадлежность острова Итуруп

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Японии запомнить принадлежность курильского острова Итуруп. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Остров наш. Пора выучить», — написала Захарова. Так она ответила на протест Токио по поводу визита на Итуруп заместителя председателя правительства — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Трутнев посетил остров Итуруп, на котором проверил работу рыбоперерабатывающего завода. Также он проверил строительство гостиницы «Янкито-2» в Курильске.

После этого Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за визита Трутнева на остров.

В апреле 2023 года Япония в опубликованной «Синей книге» назвала Курилы «незаконно оккупированными». В Токио считают, что острова являются «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии».

Остров Итуруп входит в состав Курильских островов, принадлежащих России по итогам Второй Мировой войны. Япония оспаривает принадлежность России Итурупа, Кунашира, Шикотана. Россия безусловно считает эти острова своими. Из-за этого у Москвы с Токио до сих пор не подписано мирное соглашение.