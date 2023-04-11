МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

МИД Японии в «Синей книге» назвал острова Южных Курил «незаконно оккупированными» Россией

Токио считает южную часть Курильских островов «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии и которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России». Об этом говорится в Синей книге — ежегодном докладе МИД Японии, передает ТАСС.

Дипломаты указали, что этот аспект является самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений.

В апреле 2022 года Япония впервые за 19 лет официально обозначила российские Южные Курилы «незаконно оккупированными северными территориями». Также в документ вернулось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».