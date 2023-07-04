Летавший на джетпаке мужчина упал на трассу во время Гран-при «Формулы-1»

The Daily Star: пилот джетпака совершил жесткую посадку на трассу «Формулы-1» в Австрии

В Австрии перед началом Гран-при «Формулы-1» мужчина, летавший на джетпаке перед публикой, упал на гоночную трассу во время аварийной посадки. Об этом сообщает The Daily Star.

В качестве развлечения для зрителей организаторы Гран-при пригласили нескольких пилотов, пролетевших часть гоночной трассы на джетпаках — реактивных ранцах, позволяющих человеку некоторое время находиться в воздухе.

В конце представления у одного из пилотов появились трудности при заходе на посадку: по всей видимости, сопло джетпака на его правой руке сломалось. Мужчина потерял равновесие и совершил жесткую посадку на асфальт. На реактивной тяге его протащило по трассе, он несколько раз перевернулся и получил многочисленные ушибы.

Остановившись, пилот продемонстрировал публике, что все в порядке: самостоятельно поднялся, поднял руку и потряс ей в победном жесте. Затем мужчина, прихрамывая, скрылся в помещении для персонала, где ему оказали медицинскую помощь. Зрители встретили его поведение одобрительными криками и аплодисментами.

Ранее сообщалось, что в провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая мужчина два дня не мог спуститься с улетевшего воздушного шара. Китаец и его напарник использовали воздушный шар для сбора кедровых орехов.