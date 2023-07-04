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07:36, 4 июля 2023Россия

Появились кадры загоревшейся после падения дрона в Новой Москве постройки

В сети появились кадры загоревшейся после падения дрона хозпостройки в Новой Москве

В сети появилась видеозапись, на которой видна хозпостройка в Новой Москве, загоревшаяся после падения дрона. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна полыхающая двухэтажная хозпостройка, огонь распространяется на крыше.

Беспилотник упал на двухэтажный сарай и загорелся в деревне Кривошеино в Новой Москве утром во вторник, 4 июля. Приехавшие на место пожарные локализовали возгорание и исключили угрозу распространения огня. Других подробностей о случившемся пока нет.

Помимо этого, 4 июля жители в других частях Новой Москвы сообщили о звуках взрывов. Известно, что два дрона сбили на окраинах столицы, еще один — в Калужской области. Официально ситуацию с беспилотниками власти пока не прокомментировали.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке. Предварительно, это произошло в районе четырех часов утра.

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    Анастасия Шейкина
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