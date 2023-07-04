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07:28, 4 июля 2023Россия

Беспилотник упал на сарай в подмосковной деревне

Shot: в деревне Кривошеино в Новой Москве БПЛА упал на сарай и загорелся

Фото: Telegram-канал Shot

Беспилотник упал на двухэтажный сарай и загорелся в деревне Кривошеино в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно, приехавшие на место пожарные локализовали возгорание и исключили угрозу распространения огня. Информация о пострадавших и других разрушениях уточняется. «Пожарные тушат, заняты они тем, чтобы на соседние дома не перекинулось. Полиция на месте», — поделился один из очевидцев в соцсетях.

Ранее сообщалось, что два беспилотника были сбиты неподалеку от села Валуево в Новой Москве. Еще один дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке. Кроме того, БПЛА вертолетного типа, который направлялся в сторону Москвы, сбили в Калужской области.

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    Марина Совина
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