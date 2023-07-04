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18:13, 4 июля 2023Бывший СССР

На Украине рассмотрят вопрос легализации лекарств из каннабиса

Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации лекарств из каннабиса на Украине

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса на Украине. Об этом в Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк.

Депутат призвал украинцев писать своим нардепам и просить поддержать законопроект, но ему самому писать не обязательно. «Я давно за, даже готов голосовать за значительно более либеральный подход», — признался Железняк.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский снова призвал легализовать в стране лекарства на основе каннабиса. По его словам, сделать это необходимо для того, чтобы украинцам «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

В 2022 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса. Предварительно документ был одобрен кабмином.

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    Алевтина Запольская
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