На Украине рассмотрят вопрос легализации лекарств из каннабиса

Верховная Рада рассмотрит законопроект о легализации лекарств из каннабиса на Украине

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса на Украине. Об этом в Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк.

Депутат призвал украинцев писать своим нардепам и просить поддержать законопроект, но ему самому писать не обязательно. «Я давно за, даже готов голосовать за значительно более либеральный подход», — признался Железняк.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский снова призвал легализовать в стране лекарства на основе каннабиса. По его словам, сделать это необходимо для того, чтобы украинцам «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

В 2022 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса. Предварительно документ был одобрен кабмином.