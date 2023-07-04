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18:37, 4 июля 2023Бывший СССР

Минюст Грузии назвал лучшей содержащую Саакашвили клинику

Глава Минюста Грузии Брегадзе назвал лучшей клинику, в которой содержится Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Глава Министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал клинику «Вивамеди», в которой содержится бывший президент страны Михаил Саакашвили, одной из самых лучших в Тбилиси. Слова министра передает РИА Новости.

Он усомнился в том, что содержание Саакашвили можно назвать пыточным, поскольку он находится в одной из лучших клиник страны и у него уже было до 2,3 тысячи посетителей.

Глава Минюста также сообщил, что врачи постоянно призывают бывшего президента принимать пищу и выполнять врачебные рекомендации. «Это пытки?», — задался вопросом Брегадзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел республики вызвать грузинского посла Георгия Закарашвили и передать ему предписание покинуть республику в течение 48 часов.

3 июля Саакашвили поучаствовал в судебном заседании по видеосвязи из клиники. Он поднял футболку и показал, что продолжает худеть во время лечения, обвинив в этом грузинские власти.

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    Алевтина Запольская
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