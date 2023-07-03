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23:24, 3 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заступился за Саакашвили. Послу Грузии на Украине предписали покинуть страну в течение 48 часов

Зеленский предписал послу Грузии покинуть Украину в течение 48 часов из-за Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер объяснил, что идет на демарш в отношении Чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине Георгия Закарашвили. Он потребовал, чтобы глава дипмиссии провел консультации в Тбилиси по вопросу о гражданине Украины, бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

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Зеленский также указал, что партнерам Украины нужно выступить в защиту Саакашвили, и призвал партнеров Киева не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. При этом он обвинил Россию в том, что она «прямо сейчас убивает гражданина Украины Саакашвили».

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Саакашвили. «Завтра утром посол Грузии будет в МИД, с ним будет жесткий разговор, он поедет в Грузию», — сказал министр.

Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам

Дмитрий Кулебаминистр Иностранных дел Украины

Исхудавший Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поучаствовал в судебном заседании по видеосвязи из больницы. Осужденный политик поднял футболку и показал, что продолжает худеть во время лечения в клинике «Вивамед», обвинив в этом грузинские власти. В Тбилисском городском суде проходило слушание по делу о разгоне Саакашвили акции протеста в ноябре 2007 года. Политик заявил, что считает себя невиновным, и подчеркнул, что нахождение в клинике его «не сломает».

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Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания рассказала, что ее сын находится в тяжелом состоянии и крайне истощен болезнью. «Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрюченный, он еле передвигается, как столетний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пищу», — заявила Аласания. Она также напомнила, что защита экс-президента направила иск Европейскому суду после того, как грузинский суд отклонил просьбу выпустить Саакашвили для лечения за границу.

В феврале лечащий врач Саакашили Тамара Даварашвили рассказала, что политик намеренно стремится усугубить ситуацию и получить свободу. По ее словам, он избирательно принимает лекарства и плохо ест. «Больной находится в нашей клинике уже несколько месяцев, и все время говорят, что он в критическом состоянии», — отметила Даварашвили.

Я не видела пациентов, находящихся в критическом состоянии в течение восьми месяцев

Тамара Даварашвилилечащий врач Саакашили

Сам Саакашвили утверждал, что умирает, страдая более чем от 20 заболеваний. Он убежден, что скоро умрет, если не получит надлежащую медицинскую помощь за пределами Грузии.

Суд над Саакашвили

В 2021 году после восьми лет жизни за рубежом Саакашвили вернулся в Грузию. До этого на родине его заочно осудили за избиение чиновника и убийство банкира. Также политик обвиняется в растрате государственных средств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

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По возвращении политика арестовали. Позже он вспомнил, что в момент задержания он находился в ресторане и успел съесть всего одно хинкали. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку ради политической борьбы и отказался от экстрадиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила отказ от помилования Саакашвили тем, что он должен ответить за свои преступления перед народом. По словам главы государства, грузинский народ пережил девять лет режима Саакашвили, оставившего много жертв, и вопрос отношения к бывшему президенту разделяет общество. При этом Зурабишвили подчеркнула, что население Грузии желает, чтобы Саакашвили заплатил «за преступления, которые были совершены во время его режима».

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    Марина Совина
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